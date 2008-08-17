Автомобіль з кортежу Ющенка штовхали охоронці та журналісти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО, перебуваючи із робочою поїздкою у Івано-Франківській області, оглянули хід відбудови середньої школи ім. Михайла Грушевського у селі Криворівня Верховинського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО також оглянув відновлювальні роботи на ділянці дороги Верхній Ясенів - Устеріки. Президент різко розкритикував їхню неефективність.

Він звернув увагу керівника Державної служби автодоріг України Петра КРАВЧУКА на необхідність суттєвого прискорення темпів цих робіт, особливо зважаючи на те, що після стихійного лиха минули три тижні.

У спілкуванні Президента із місцевими жителями основною темою стали робота комісій, які проводили інвентаризацію втраченого громадянами майна, та видача грошових компенсацій збитків від стихії.

Як передає кореспондент УНІАН, під час повернення президентського кортежу з Верховини на важкодоступній ділянці дороги один з автомобілів застряг. Охороні разом з журналістами довелось штовхати машину.