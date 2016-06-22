Афанасьєв візьме участь у міжвідомчій нараді щодо визволення українських політв’язнів – МЗС

Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook.

В МЗС зазначили, що Афанасьєв висловив готовність та бажання брати активну участь у звільнені решти українських політв’язнів.

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«Геннадія Афанасьєва та його адвоката було запрошено взяти участь в міжвідомчій нараді, що відбудеться 23 червня ц.р. за участю представників причетних міністерств та відомств, відомих правозахисників та адвокатів незаконно утримуваних на території Російської Федерації українських громадян, під час якої обговорюватимуться подальші дієві кроки визволення українських політв’язнів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Геннадій Афанасьєв повернувся в Україну з російського ув’язнення 14 червня. Його разом з Юрієм Солошенком обміняли на одеситів – представників ЗМІ – Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких звинувачують у сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії».

У Росії 26-річному Афанасьєву інкримінували створення на території Криму терористичної групи, його засудили у 2015 році до семи років ув'язнення.