СБУ екстрадує в Туреччину затриманого члена "Аль-Каїди"
12:19, 22 червня 2016Політика
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Служба безпеки України має намір екстрадувати в Туреччину затриманого члена міжнародної терористичної організації «Аль-Каїда».
В СБУ повідомили, що член "Аль-Каїди" був у розшуку по лінії Інтерполу / УНІАН
Про це голова СБУ Василь Грицак повідомив в інтерв'ю виданню Лига.net.
«Він був у розшуку по лінії Інтерполу. Затриманий при спробі оформити закордонний паспорт. Він хотів легалізуватися у нас і виїхати за межі України. Це діючий член «Аль-Каїди». Щойно пройдемо всі процедури - екстрадуємо його в Туреччину», - сказав Грицак.
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Як повідомляв УНІАН, 20 травня в прес-центрі СБУ заявили про затримання в Києві іноземця, причетного до діяльності «Аль-Каїди».
Суд заарештував іноземця на 40 діб до надходження запиту про його видачу.
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