Порошенко не зустрічатиметься з Нуланд під час її візиту до Києва
15:49, 22 червня 2016Політика
997 0
Президент України Петро Порошенко не зустрічатиметься з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд.
Нуланд прибула до Києва, з Порошенком не зустрічатиметься / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Адміністрації президента України.
"У графіку президента України Петра Порошенка зустріч з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд не запланована", - зазначають у прес-службі.
Читайте такожНуланд знову зустрінеться з помічником Путіна - ЗМІ
Як повідомляв УНІАН, помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд сьогодні прибула з візитом до Києва.
Очікується, що у Києві Нуланд обговорить з представниками української влади ситуацію на сході країни, реалізацію Мінських угод, а також питання двосторонніх відносин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter