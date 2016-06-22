Порошенко не зустрічатиметься з Нуланд під час її візиту до Києва

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Адміністрації президента України.

"У графіку президента України Петра Порошенка зустріч з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд не запланована", - зазначають у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд сьогодні прибула з візитом до Києва.

Очікується, що у Києві Нуланд обговорить з представниками української влади ситуацію на сході країни, реалізацію Мінських угод, а також питання двосторонніх відносин.