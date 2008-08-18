Медведько махнув рукою на звільнення з-під варти мера Алушти

Генеральна прокуратура України не подаватиме апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва щодо звільнення з-під варти мера Алушти Володимира ЩЕРБИНИ та його заступника Вадима ПОПОВА, які звинувачуються в отриманні хабарів.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури України: «Ми вирішили не вносити апеляцію для того, щоб швидше закінчити розслідування і направити справу до суду».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня мер Алушти В.ЩЕРБИНА та його заступник В.ПОПОВ були затримані в Алушті під час спільної операції співробітників Генеральної прокуратури і МВС.

За даними правоохоронців, посадовців звинувачують у скоєнні посадових злочинів - отриманні хабарів.

16 червня Печерський райсуд обрав алуштинському мерові і його заступникові запобіжний захід – утримання під вартою.

14 серпня Печерський суд прийняв рішення звільнити їх на підписку про невиїзд.