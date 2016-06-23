У Кучми заявили про перенесення відеоконференції контактної групи на прохання Росії

На прохання російської сторони відеоконференцію Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі перенесено.

Про це повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook. Читайте такожЄлісєєв: У Мінську погодили три райони розведення сил і зброї від лінії розмежування на Донбасі За її словами, дата узгоджується. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 червня, планувалася позачергова відеоконференція Тристоронньої контактної групи з участю бойовиків.

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