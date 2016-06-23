Україна направила до РФ запит про допит по відеозв'язку Януковича та командувача внутрішніх військ Шуляка

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Петухов у Facebook.

"Відправляємо в Мін'юст РФ запит Святошинського суду про проведення допиту Януковича та Шуляка в режимі відеоконференції як свідків по справі про розстріл Майдану беркутівцями 20 лютого 2014 року", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС "Беркут", яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану.