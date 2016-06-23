Україна направила до РФ запит про допит по відеозв'язку Януковича та командувача внутрішніх військ Шуляка

19:46, 23 червня 2016
Політика
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Міністерство юстиції України направило в Мін'юст Росії запит про проведення допиту екс-президента Віктора Януковича та колишнього командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка в режимі відеоконференції як свідків у справі проти екс-бійців "Беркута", яких обвинувачують у вбивстві активістів під час Майдану.

REUTERS

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Петухов у Facebook.

"Відправляємо в Мін'юст РФ запит Святошинського суду про проведення допиту Януковича та Шуляка в режимі відеоконференції як свідків по справі про розстріл Майдану беркутівцями 20 лютого 2014 року", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС "Беркут", яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану.

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