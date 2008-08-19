Тимошенко прийшла на РНБО
10:17, 19 серпня 2008Політика
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Прем`єр перервала відпустку
Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко перервала свою відпустку для того, щоб бути присутньою на позачерговому засіданні РНБО у вівторок.
Як повідомляє "Українська правда", Тимошенко присутня зі своїм першим заступником Олександром Турчиновим.
У цьому залі присутні практично всі члени РНБО.
На нього також прибув президент Віктор Ющенко, який головуватиме на засіданні.
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