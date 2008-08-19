Тимошенко прийшла на РНБО

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко перервала свою відпустку для того, щоб бути присутньою на позачерговому засіданні РНБО у вівторок.

Як повідомляє "Українська правда", Тимошенко присутня зі своїм першим заступником Олександром Турчиновим.

У цьому залі присутні практично всі члени РНБО.

На нього також прибув президент Віктор Ющенко, який головуватиме на засіданні.