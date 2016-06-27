Brexit може на місяць відкласти обговорення безвізового режиму для України - Клімкін

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю одному з українських телеканалів, передає ТСН.

"Я вважаю, що в короткостроковій перспективі впливу на важливі для нас речі не буде. Безумовно, це може на місяць відкласти дискусію про безвізовий режим. Ось зараз Європейський парламент повинен був затвердити механізми реагування на міграційні ризики, всі очікували, що вони будуть схвалені протягом найближчих двох-трьох днів. Зараз, звичайно, всі будуть розмовляти тільки про Brexit. Таким чином, це може на кілька тижнів затримати, але фундаментальної затримки не буде, не треба говорити, що це (надання Україні безвізового режиму - ред) переноситься на наступний рік", – заявив керівник МЗС.

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Але він додав, що ЄС не буде відмовлятися від своїх політичних обіцянок, даних Україні, зокрема – від повної імплементації Угоди про асоціацію.

Зауважимо, що за словами Клімкіна, він до останнього розраховував на інший результат голосування на британському плебісциті.

Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін заявляв, що результати референдуму про вихід Великобританії з ЄС (Brexit) не вплинуть на рішення Євросоюзу про безвізовий режим для України. Міністр нагадав, що єдиною умовою надання Україні безвізового режиму є виконання всіх вимог Євросоюзу.