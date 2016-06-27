Представництво України при ЄС прокоментувало повідомлення про скасування зустрічі Порошенка з Шульцом

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у Представництві України при ЄС.

Зокрема, із президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем глава Української держави зустрінеться у приміщенні Ради Європейського Союзу.

Очікується, що президент України прибуде до приміщення Ради ЄС о 18-й годині після церемонії підписання двох угод з ЄС, які будуть укладені в приміщенні Європейської Комісії.

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Першою пройде зустріч з президентом Європарламенту, а потім у розширеному складі з керівництвом ЄС – із президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом Європейської ради Дональдом Туском та високим представником з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні.

Наразі ще не відомо, чи будуть можливості підходу до преси.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні у Брюсселі візьме участь у політичних консультаціях високого рівня Україна – Європейський Союз.

Раніше у прес-службі глави держави повідомили, що Порошенко проведе окрему зустріч з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем для подальшої координації дій з метою якнайшвидшого схвалення рішення про запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України.

Згодом деякі ЗМІ повідомили, що у Брюсселі скасували зустріч Порошенка та Шульца.