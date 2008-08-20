Тарасюк порівняв війну на Кавказі з терактами 11 вересня 2001 року

Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що російсько-грузинський конфлікт можна порівняти за наслідками з терактами у США 11 вересня 2001 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу “Конфлікт на Кавказі: чи потрібна Україні нова стратегія безпеки?”.

“Війну на Кавказі, на мою думку, можна за наслідками порівняти хіба що з подіями 11 вересня 2001 року. Ці події корінним чином змінили підходи до понять «безпека громадян, держави» і «колективна безпека»,- сказав депутат.

За словами Б.ТАРАСЮКА, російська сторона вправно маніпулює термінами “примус до миру”, “гуманітарна катастрофа”, “етнічні чистки”, “геноцид”. Він наголосив, що це при тому, що Росія відмовляється визнати геноцидом Голодомор в Україні 1932-1933 р.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що події на Кавказі ще раз підтвердили, що так звана миротворчість, якою нібито займалася Росія, - це прикриття. Він нагадав, що у 1992 році, коли у рамках СНД приймалося рішення про проведення миротворчої операції на Кавказі, Україна відмовилася від участі в цій операції, оскільки “принцип цієї операції суперечить принципам проведення миротворчих операцій, ООН та ОБСЄ”.

Він зазначив, що події у Грузії показали, наскільки Росія використовує інформаційну війну для того, щоб викривити причини і перебіг цієї війни.

Короткотерміновими наслідками подій в Грузії, на думку Б.ТАРАСЮКА, є страждання мирного населення та міжнародна ізоляція Росії. Прикладом такої ізоляції, за його словами, є вчорашнє засідання Ради НАТО.

На думку Б.ТАРАСЮКА, конфлікт висвітлив цинічне ігнорування Росією норм міжнародного права, неповагу до територіальної цілісності і суверенітету держави.

Серед довгострокових наслідків Б.ТАРАСЮК відзначив перегляд відносин як окремими державами, так і міжнародними організаціями відносин з Росією. “Серед довгострокових наслідків війни слід очікувати більшої уваги на національному і регіональному рівні до питань безпеки - це перегляд військової доктрини, питання, пов’язані з озброєнням”, - додав він.

Б.ТАРАСЮК також вважає цілком очевидним, що ситуація у Грузії висвітлила те, що Чорноморський флот РФ і його перебування на території України становлять небезпеку для національної безпеки України.

За його словами, розміщення американських систем ПРО на території Польщі і Чехії - це не ті питання, які можуть становити небезпеку для України.

На переконання Б.ТАРАСЮКА, Україна може долучитися до миротворчої місії на Кавказі, але для цього мають бути відповідні умови: згода країни, на території якої буде проводитися миротворча операція, та чіткий мандат Ради безпеки ООН або ОБСЄ.