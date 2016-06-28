У Москві відсвяткували День Конституції України (фото)
21:41, 28 червня 2016Політика
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У Москві у Національному культурному центрі України відсвяткували День Конституції.
У Москві відсвяткували День Конституції України / Фото УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на нараду зібралися представники української громади в Москві, українські дипломати та звичайні москвичі, які підтримують Україну.
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Частина учасників одягнула вишиванки і взяла із собою дітей. Святкування розпочалося з розгортання величезного державного прапора України.
Після урочистої частини перед гостями Національного культурного центру виступили музичні творчі колективи з України.
У Москві відсвяткували День Конституції України / Фото УНІАН
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