У Москві відсвяткували День Конституції України (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на нараду зібралися представники української громади в Москві, українські дипломати та звичайні москвичі, які підтримують Україну.

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Частина учасників одягнула вишиванки і взяла із собою дітей. Святкування розпочалося з розгортання величезного державного прапора України.

Після урочистої частини перед гостями Національного культурного центру виступили музичні творчі колективи з України.