У Ющенка хочуть чесних відповідей на 11 звинувачень проти Тимошенко

Заяви з виправданнями співпраці прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з політичними колами Росії, з якими останнім часом виступили лідер БЮТ і деякі народні депутати (у тому числі з опозиційної фракції Партії регіонів), не дають відповіді по суті пред`явлених серйозних звинувачень.

Про це заявив сьогодні заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

За словами А.КИСЛИНСЬКОГО, розрахунок у адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО полягає у створенні словесної маскувальної сітки, якою увага суспільства має бути відвернута від дискусії щодо змісту діяльності прем`єра, зокрема, у питаннях відносин із Росією та приєднання України до Плану дій з набуття членства в НАТО.

На думку А.КИСЛИНСЬКОГО, жодна із заяв з табору прихильників і окремих «друзів» Ю.ТИМОШЕНКО з Партії регіонів не містить у собі чітких спростувань претензій, викладених Секретаріатом Президента України.

«Для громадського обговорення не представлено жодного значущого контрфакту, натомість коментатори вправляють в дотепах і словесній еквілібристиці, яка може потішити легковірних, але не задовольняє тих, хто вміє думати», - заявив він.

Заступник глави Секретаріату вважає, що розставити всі крапки над «і» може чесно заявлена позиція Ю.ТИМОШЕНКО з усіх 11 пунктів, які ставлять під сумнів проукраїнський, державницький характер її діяльності. Таким чином, прем`єр особисто могла б дати чіткі відповіді на гострі запитання, а не виставляти замість себе «хор із поганих вокалістів, які не наділені жодними повноваженнями», наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.