Бурбак розповів про теми зустрічей Яценюка із керівництвом США

Про це заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, коментуючи зустрічі і заяви Яценюка в ході його візиту до Вашингтона.

"Наш лідер у Вашингтоні говорить про пріоритети України. Про ключові принципи, які обстоює партія в дедалі складнішій воєнно-політичній та міжнародній ситуації. Йдеться і про життєво важливі реформи, які запустив Яценюк, і які ми вимагаємо продовжувати", - сказав Бурбак.

Ключовим меседжем Яценюка, наголосив голова фракції "Народного фронту", є беззаперечне дотримання суверенітету й територіальної цілісності України в ході "Мінського процесу".

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"Яценюк довів до американського керівництва послідовну позицію "Народного фронту": Росія має виконати всі її зобов’язання за "Мінськими угодами". Цитую Арсенія Петровича: "Росія має забратися з української території". Причому це, наголосив наш лідер, стосується і Донбасу, й Криму. Це те, що Прем’єр Яценюк повторював на кожній своїй міжнародній зустрічі; те, що ми говоримо у Верховній Раді. І поки ці вимоги не виконані, - й мови не може бути про так звані вибори на окупованій території, або про зняття з Росії міжнародних санкцій", - відзначив Бурбак.

Іншим пріоритетом "Народного фронту", за його словами, є усвідомлення й посилення самостійної ролі України у європейській безпеці.

"Арсеній Яценюк у Вашингтоні наголосив, що безпека України залежить насамперед від самої України. Від українського лідерства, від рішень самих українських політиків. Якщо будемо послідовні, рішучі і єдині в захисті нашої незалежності, в продовженні реформ - нам допомагатимуть партнери, до нашої позиції дослухатимуться. Більше того: Яценюк відзначив, що в непростий для Європейського Союзу момент роль незалежної України зростає. Америка буде ще сильніше підтримувати Україну в такі складні для Європи часи, адже ми захищаємо європейські кордони", - сказав Максим Бурбак.

Зокрема, відзначив він, Яценюк нагадав вимоги "Народного фронту" про подальше посилення обороноздатності.

"На американських зустрічах ішлося про посилення обороноздатності України. Це одна з ключових реформ Арсенія Яценюка. Він за два роки забезпечив безпрецедентне збільшення бюджетних витрат на оборону, потрійне підвищення зарплат військових, масове переозброєння. "Народний фронт" вимагає, щоби цей темп зберігався, щоби цей курс продовжувався діючим урядом. У Вашингтоні Яценюк обговорює збільшення військово-технічної допомоги Україні", - повідомив голова фракції «Народного фронту».