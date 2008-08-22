Луценко побоюється за моральну чистоту колег

У міліції достатньо доказів для того, щоб суд визнав мера Алушти Володимира ЩЕРБИНУ і його заступника Вадима ПОПОВА винними в хабарництві. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО учора в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "у міліції є величезна кількість доказів хабарництва пана ЩЕРБИНИ, в тому числі при понятих. Я сумніваюся, що хто-небудь зможе після цього не визнати винними діячів і хабарників з Алуштинської міськради".

Ю.ЛУЦЕНКО також висловив сподівання, що восени відбудеться суд над В.ЩЕРБИНОЮ та його заступником.

Говорячи про рішення Генеральної прокуратури України не подавати апеляцію на ухвалу Печерського районного суду Києва про звільнення з-під варти мера Алушти і його заступника, міністр відзначив, що все це "дуже змахує на політичні маневри".

"Те, що суд відпустив його з-під арешту до суду, на мій погляд, неправильно. Особливо мене дивує те, що Генеральна прокуратура спочатку подала апеляцію, а потім, за дзвінком з вищого керівництва Генпрокуратури, її відкликала. А якщо пригадати про чутки, які ходять в Криму, про мільйонну суму, виділену політичним покровителем пана ЩЕРБИНИ на його звільнення, то я дуже побоююся за моральну чистоту наших колег", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом з тим, міністр сподівається, що суд "під тиском неспростовних доказів восени визначить кримінальну відповідальність високопоставленим хабарникам Кримського півострова".

Як повідомляв УНІАН, 13 червня ц. р. мер Алушти В.ЩЕРБИНА і його заступник В.ПОПОВ були затримані в Алушті під час спільної операції співробітників Генеральної прокуратури і МВС.

За даними правоохоронців, посадовців звинувачують в скоєнні посадових злочинів - отриманні хабарів.

16 червня Печерський райсуд Києва обрав Алуштинському мерові і його заступникові запобіжний захід – тримання під вартою.

14 серпня той же Печерський райсуд ухвалив рішення звільнити їх під підписку про невиїзд.