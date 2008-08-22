У Ющенка дають Тимошенко останній шанс

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що лобіювання урядом існуючої схеми транзиту російської нафти до Чорного моря (нафтопроводом «Одеса-Броди» в реверсному напрямі) суперечить національним інтересам. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України, з посиланням на Б.СОКОЛОВСЬКОГО.

«Лобіювання високопоставленими урядовцями нинішньої схеми транзиту російської нафти до Чорного моря суперечить українським національним інтересам», – сказав він.

За його словами, в питанні виконання Указу Президента України від 22 травня ц.р. щодо забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» в проектному («аверсному») напрямі усунуто останні штучні перешкоди.

Створена зазначеним Указом Президента України Міжвідомча робоча група, з метою уникнення надалі перешкод і необгрунтованих звинувачень з боку керівництва Кабінету Міністрів України, на виконання рішення РНБО України від 28 липня цього року додатково відпрацювала питання залучення до проекту української компанії ВАТ «Укрнафта» - замість іноземної компанії, яку раніше планували залучити як фінансового гаранта основні замовники: західноукраїнські нафтопереробні заводи – НПК «Галичина» і «Нафтохімік Прикарпаття».

«Зважаючи на виняткову важливість і актуальність якнайшвидшого переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в проектний напрям роботи, будь-яке зволікання з виконанням згаданого Указу Президента України загрожує втратами для національної безпеки і економіки нашої держави. Тому Робоча група вимушена зважати навіть на необгрунтовані і неконструктивні дії прихованих і відкритих опонентів «аверса», які намагаються перекреслити перспективи посилення енергетичної, а отже - національної безпеки України», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що в рамках роботи Міжвідомчої робочої групи щодо забезпечення аверсного використання нафтопроводу станом на 14 липня ц.р. заздалегідь були узгоджені проекти договорів про поставки каспійської нафти в обсягу 8,25 млн. тонн на рік на два українські НПЗ (НПК «Галичина» і «Нафтохімік Прикарпаття») і на кордон України з Угорщиною і Словаччиною за принципом «качай або плати».

За його словами, це сприяло б забезпеченню сировиною згаданих НПЗ, демонополізації імпорту нафти до України і країн ЄС, а отже – зниженню цін на нафтопродукти на українському ринку і збільшенню надходжень до українського бюджету.

Проте 16 липня ц.р. несподівано прем`єр-міністр України особистим дорученням заборонила українському державному оператору - компанії «Укртранснафта» - брати участь в переговорах про поставки до України і транзиту через нашу територію нафти нафтопроводом «Одеса-Броди».

Крім того, як з`ясувалося, Кабінет Міністрів України донині не відпрацював з російською стороною питання про реалізацію більш вигідного для України маршруту транспортування нафти в обхід нафтопроводу «Одеса-Броди»: замість «Мічуринськ-Мозир-Броди-Одеса» - технічно готовий і економічно більш привабливий «Мічуринськ-Охтирка-Кременчук-Одеса».

«Відповідно до згаданого рішення РНБО України від 28 липня ц.р., введеного в дію Указом Президента України від 15 серпня №716, в питанні переходу до проектного напряму використання «Одеса-Броди» крапку має бути поставлено до 1 вересня ц.р.», – додав він.

Також він зазначив, що керівництво уряду, ухвалююючи або не ухвалюючи згадані рішення впродовж найближчого тижня, має шанс однозначно показати, що у сфері енергобезпеки воно керується національними інтересами України, або ж якимись іншими інтересами.

Нагадаємо, що ще на початку січня ц.р. керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звернулося з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ з проханням ухвалити рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди". Зокрема, керівники НПЗ зазначали, що одержали комерційні пропозиції про поставки легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним обсягом не менш як 5 млн. тонн на рік. При цьому наголошувалося, що підприємства мають технічну можливість для прийому і переробки цього обсягу нафти.

22 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом створив Міжвідомчу робочу групу і доручив їй розробити і подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектним напрямом (з Одеси до Бродів) зі збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

На думку прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, варіант аверсного використання «Одеса-Броди», який обговорюється зараз Секретаріатом Президента, є корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

Після цієї заяви керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохіміка Прикарпаття" звинуватили Кабінет міністрів України в бездіяльності щодо ухвалення рішення про "аверсне" функціонування "Одеса-Броди".

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» замислювався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.

При цьому на початку 2007 року Кабінет міністрів доручив Міністерству палива і енергетики, Міністерству економіки разом з НАК «Нафтогаз України» і компанією «Укртранснафта» до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір з добудови нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста Плоцька. Реалізація цього проекту має зробити використання нафтопроводу в прямому режимі більш привабливим. Згодом нафтопровід планується продовжити до Гданська.

У 2007 році трубопроводом "Одеса-Броди" в реверсному режимі прокачано 9,056 млн. тонн нафти, в 2006 р. - 3,418 млн. тонн, в 2005 р. - 5,754 млн. тонн, в 2004 р. - 1,048 млн. тонн.

Всього за час роботи реверсного маршруту, станом на 31 грудня 2007 року, прокачано 19,276 млн. тонн сировини, а Україна одержала у вигляді платежів за транзит і портових зборів 205,4 млн. доларів.