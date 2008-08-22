Тимошенко прибула на Харківщину
11:10, 22 серпня 2008Політика
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Прем`єр вручить грамоти
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочою поїздкою до Харківської області.
Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії урочистого відкриття руху транспорту автомобільною дорогою Харків – Красноград – Перещепине.
Ю.ТИМОШЕНКО також ознайомиться з ходом дорожньо-будівельних робіт у Харківській області та вручить почесні грамоти Кабінету міністрів кращим працівникам дорожньо-будівельної галузі.
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