Тимошенко прибула на Харківщину

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочою поїздкою до Харківської області.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії урочистого відкриття руху транспорту автомобільною дорогою Харків – Красноград – Перещепине.

Ю.ТИМОШЕНКО також ознайомиться з ходом дорожньо-будівельних робіт у Харківській області та вручить почесні грамоти Кабінету міністрів кращим працівникам дорожньо-будівельної галузі.