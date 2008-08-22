БЮТ вимагає від Ющенка відібрати орден у Черновецького

Фракція Блоку Юлії Тимошенко засуджує «практику безвідповідальної і аморальної роздачі орденів, медалей та грамот», особливо у тому випадку, коли найвищі державні нагороди роздаються «різноманітним пройдисвітам та відвертим авантюристам», і пропонує Президенту України скасувати свій указ про нагородження орденом Ярослава Мудрого V ступеня мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як ідеться у заяві фракцій БЮТ, переданій агентству УНІАН, «у цьому контексті ми розцінюємо вручення Віктором ЮЩЕНКОМ ордена Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ як знущання над здоровим глуздом та всією державною символікою. Особливий цинізм – нагородити київського градоначальника, який всім відомий своєю епатажністю, неадекватністю та корупційними діями, – орденом князя Ярослава на ім’я Мудрий. Хочемо нагадати главі держави, що Ярослав Мудрий збирав до купи землі Київської Русі і будував державу, а не роздавав земельні ділянки наліво й направо родичам, друзям та чиновникам».

У фракції БЮТ також нагадали, що «державні нагороди у цивілізованому світі зазвичай дають за чесну і бездоганну працю, за службу Вітчизні, за геройські дії з захисту національного суверенітету та незалежності, але – не за корупцію, не за співучасть у тіньових операціях, не за приналежність до кримінально-олгархічних кіл».

Автори заяви припускають, що, «можливо, Президент України забув, що на Майдані 2004-го він особисто обіцяв „Бандитам – тюрми?”. Адже сьогодні, вочевидь, сповідується інше гасло „Бандитам – нагороди”. Як подібні дії будуть сприйняті людьми, що по праву і по честі нагороджені високими державними нагородами, в секретаріаті президента, мабуть, нікого не цікавить.

Складається враження, що сьогодні глава держави, замість обіцяної боротьби з бандитами, більше займається знищенням коаліції демократичних сил та переслідуванням своїх колишніх колег та соратників, що пліч-о-пліч стояли з ним на Майдані».

Фракція Блоку Юлії Тимошенко рекомендує Президенту В.ЮЩЕНКУ скасувати свій указ про нагородження орденом Ярослава Мудрого V ступеня мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і припинити «ганебну практику дарування державних нагород та відзнак корупціонерам».