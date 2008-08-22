Янукович замість параду піде до церкви
14:37, 22 серпня 2008Політика
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Про плани повідомила Герман
|Ганна Герман
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів).
За її словами, в цей день В.ЯНУКОВИЧ планує взяти участь лише у святковому богослужінні, яке розпочнеться о 10.00 у Києво-Печерській лаврі.
“Участі в інших загальнодержавних заходах з відзначення Дня Незалежності В.ЯНУКОВИЧ не братиме”, - сказала Г.ГЕРМАН.
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