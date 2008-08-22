Янукович замість параду піде до церкви

Голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Віктор ЯНУКОВИЧ не братиме участі у загальнодержавних заходах з відзначення 17-ї річниці Незалежності України 24 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів).

За її словами, в цей день В.ЯНУКОВИЧ планує взяти участь лише у святковому богослужінні, яке розпочнеться о 10.00 у Києво-Печерській лаврі.

“Участі в інших загальнодержавних заходах з відзначення Дня Незалежності В.ЯНУКОВИЧ не братиме”, - сказала Г.ГЕРМАН.