У Павленка обіцяють, що за мотивами допінгового скандалу полетять голови

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту посилить персональну відповідальність кожного спортсмена, тренера і лікаря за вживання допінгу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсім’ї.

"Вживання допінгу не лише суперечить ідеалам олімпізму, а й є порушенням існуючих міжнародних та національних правил, чинного законодавства. Спортсмени, які вживають, або особи, які примушують спортсменів до вживання допінгу, будуть нести сувору відповідальність", - наголосили в міністерстві.

Між тим, за даними прес-служби, Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту та Національний антидопінговий центр України при міністерстві постійно проводять роботу з викорінення вживання допінгу у спорті.

У 2008 році Міністерством для Національного антидопінгового центру (НАДЦ) було закуплене необхідне обладнання на майже 22 млн. грн., що дозволило у липні по 2 групам препаратів отримати національну акредитацію відповідно до міжнародного стандарту ISO 17025 та значно активізувати роботу з відбору біопроб у спортсменів.

Протягом січня-червня 2008 року відібрано 1091 біопробу, у тому числі в легкій атлетиці 68 біопроб. За 12 місяців 2007 року відібрано 995 біопроб.

Національний антидопінговий центр оперативно інформує спортсменів, тренерів та лікарів про нововведення щодо медичних препаратів заборонених до вживання.

На часі, наголошують у Мін спорту, - прийняття нового Закону про боротьбу з допінгом у спорті, у якому буде посилено персональну відповідальність спортсменів, тренерів і лікарів за вживання заборонених препаратів та їх методів.

Також відповідно до Державної програми, у 2011 році буде збудовано сучасний антидопінговий центр, який відповідатиме вимогам Всесвітньої антидопінгової агенції.

Що стосується справи дискваліфікованої на Олімпіаді легкоатлетки Людмили БЛОНСЬКОЇ та її тренера, то 29 серпня відбудеться засідання Виконкому Федерації легкої атлетики України, на якому буде розглянуто це питання з урахуванням рішень Міжнародного олімпійського комітету. Після засідання виконкому ФЛАУ, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту будуть прийняті дисциплінарні, кадрові та адміністративні рішення по відношенню до посадових осіб, відповідальних за виникнення цієї ситуації.