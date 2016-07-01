Суд не змінив запобіжного заходу екс-заступнику голови "Нафтогазу": двомісячний арешт і застава в 450 мільйонів - ЗМІ
20:34, 01 липня 2016Політика
3094 0
Апеляційний суд Києва відмовився змінювати запобіжний захід екс-заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександру Кацубі, який проходить у "справі Курченка" як підозрюваний у створенні злочинної організації і перевищенні службового становища.
Суд залишив чинним двомісячний арешт Кацуби і заставу в 450 млн / gp.gov.ua
Суд залишив чинним раніше обраний запобіжний захід – арешт на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 450 мільйонів гривень, передає "Українська правда".
Читайте такожГПУ оприлюднила відео затримання екс-заступника голови "Нафтогазу" Кацуби
Нагадаємо, 17 червня Кацуба був затриманий у Києві за підозрою у скоєнні злочину за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).
Голосіївський районний суд Києва у ніч на 18 червня провів засідання і заарештував затриманого напередодні Кацубу.
У ході слідства встановлено, що Кацуба причетний до привласнення коштів "Нафтогазу" на суму майже 450 мільйонів гривень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter