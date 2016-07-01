Суд не змінив запобіжного заходу екс-заступнику голови "Нафтогазу": двомісячний арешт і застава в 450 мільйонів - ЗМІ

Суд залишив чинним раніше обраний запобіжний захід – арешт на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 450 мільйонів гривень, передає "Українська правда".

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Нагадаємо, 17 червня Кацуба був затриманий у Києві за підозрою у скоєнні злочину за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).

Голосіївський районний суд Києва у ніч на 18 червня провів засідання і заарештував затриманого напередодні Кацубу.

У ході слідства встановлено, що Кацуба причетний до привласнення коштів "Нафтогазу" на суму майже 450 мільйонів гривень.