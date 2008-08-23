Російський генштаб: ЧФ повністю контролює Чорне море

Чорноморський флот повністю контролює акваторію Чорного моря, не чекаючи загрози безпеці ззовні, заявив у п`ятницю на прес-конференції в РІА “Новости” заступник начальника Генштабу збройних сил РФ генерал-полковник Анатолій Ноговіцин.

"Чорне море перебуває під контролем Чорноморського флоту не прогнозуючи загрози", - сказав Ноговіцин.

Він повідомив, що напередодні до Чорного моря ввійшли кораблі ВМС Німеччини і Іспанії курсом на Грузію.

"У Росії викликає здивування, що зазначені функції доставки гуманітарних вантажів виконують фрегати та інші військові кораблі", - сказав представник Генштабу.