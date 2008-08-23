Бурджанадзе припускає повторення кавказького сценарію в Україні

Екс-спікер грузинського парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ припускає можливість повторення кавказького сценарію в Україні у тому випадку, якщо те, що сталося в Грузії залишиться безкарним для Росії.

Про це вона заявила в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

На запитання про те, чи може сценарій, на кшталт кавказького, бути розіграний в Україні, Н.БУРДЖАНАДЗЕ відповіла: «Якщо те, що сталося в Грузії, пройде безкарно, думаю, так». «Це може бути не прямою воєнною загрозою, а чим завгодно», - уточнила вона.

При цьому Н.БУРДЖАНАДЗЕ сказала: «У Тбілісі не випадково приїхали президенти України, Польщі і балтійських країн. Усі вони прекрасно розуміють: якщо Росія доведе до переможного кінця свої дії - завтра настане черга цих держав».

Разом з тим, на її думку, Україну ситуація у відносинах з Росією повинна була насторожити набагато раніше. «Україна дещо спізнюється. Там повинні були бити у всі дзвони ще тоді, коли їй було сказано, що Росія змогу розділити Україну на дві частини. Так не розмовляють із суверенними країнами», - наголосила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.