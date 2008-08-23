Ющенко збирається поставити фінальну крапку перед членством у ЄС
Він не уявляє України поза Європою
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що підписання політичної частини посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом стане «фінальною крапкою перед набуттям членства у ЄС».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час церемонії вручення державних нагород з нагоди Дня Незалежності України провідних діячів різних галузей.
В.ЮЩЕНКО заявив, що не уявляє України поза Європою. За його словами, Україна ніколи не використає свій шанс, якщо не буде у Європі.
«ЄС робить одну важливу справу – він дає можливості», - сказав В.ЮЩЕНКО. Тому, за словами Президента, «ми говоримо про входження України до Світової організації торгівлі».
Він висловив сподівання, що через декілька днів «ми підійдемо до підписання 9 вересня першої поглибленої в рамках Європейського Союзу (політичної) угоди з країною Східної Європи – Україна-ЄС, яка є самою фінальною точкою перед набуттям членства у Європейському Союзі».
Президент додав, що ще декілька років тому такий розвиток подій «здавався нам легендою».