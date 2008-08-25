Янукович вважає, що терміново треба зробити три кроки

24 серпня, у 17-ту річницю Дня Незалежності України, вийшов друком перший номер всеукраїнської газети «Время регионов».

Про це повідомляється на офіційному сайті Партії регіонів.

Газета «Время регионов» заснована згідно з рішенням ХІ з`їзду Партії регіонів і є громадсько-політичним виданням.

У концепцію газети входить проведення публічних дискусій з актуальних проблем розвитку країни за участю відомих політиків, експертів, журналістів, представників громадськості, говориться в повідомленні.

На першій сторінці першого номера газети – стаття лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА «Три кроки, які треба терміново зробити, щоб ступити на шлях стабільності і розвитку».

У розділі «Економіка» актуальні думки читачу пропонують народні депутати Анатолій КІНАХ і Ірина АКІМОВА. Депутати Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО і Олексій ПЛОТНИКОВ на сторінках розділів «Регіони» і «Світ» представляють аналіз військових подій у Грузії та їх наслідків для України і світу. У рубриці «Слово честі» народний депутат Владислав ЛУК’ЯНОВ обгрунтовує позицію з приводу правого закріплення позаблокового статусу України.

У рубриці «Голос народу» публікуються думки авторів листів, надісланих на адресу Партії регіонів.

Обсяг газети «Время регионов» - вісім кольорових сторінок А-2, тираж - 10 тис. екземплярів, періодичність виходу - щотижнева. Ціна екземпляра - 1 грн. Матеріали публікуються мовою оригіналу – українською і російською.

Передбачається, що обсяг газети зросте до 12 сторінок, а тираж збільшиться.

Головним редактором стала журналістка Олена РУБЦОВА. Вона публікувалася в центральній пресі і працювала прес-секретарем в Генеральній прокуратурі України і Національному університеті державної податкової служби України. Головний редактор вважає, що, окрім великих політико-економічних питань, газета має звертати увагу на проблеми підприємництва середньої руки, відстоювати інтереси робітників, вчителів і лікарів, захищати права пенсіонерів на повноцінне життя, підтримувати студентів, а також висвітлювати успіхи в мистецтві, духовне і фізичне здоров`я народу, говориться в повідомленні.