Законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича відкличуть з ВР та внесуть новий - депутат

Як повідомляє прес-служба «Блоку Петра Порошенка», про це заявив народний депутат з фракції БПП Іван Вінник.

«Ми погодили нову редакцію законопроекту з Генеральною прокуратурою. В ГПУ вважають, що новий документ дозволяє дієво стягнути кошти Януковича та його оточення, які зберігаються в українських банках на користь державного бюджету», – сказав він.

За його словами, сьогодні народними депутатами буде відкликаний з парламенту проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення дієвих механізмів, спрямованих на виявлення майна, набутого злочинним чи іншим неправомірним шляхом, запобігання його використанню всупереч інтересам суспільства і держави» (№4811) та буде внесено новий проект закону, який враховує усі зауваження до попереднього документу.

Читайте такожУ НФ звинуватили "Батьківщину" і "Опоблок" у провалі рішення про конфіскацію награбованих коштів Януковича

«Ми очікуємо, що в четвер ми зможемо проголосувати новий законопроект за основу і в цілому. Багато народних депутатів налаштовані рішуче діяти саме за таким планом і нарешті стягнути кошти Януковича до бюджету держави», – додав Вінник.

Як повідомляв УНІАН, на минулому пленарному тижні Верховна Рада відмовилась включити до порядку денного своєї роботи законопроект №4811 щодо спецконфіскації на користь держави активів, отриманих корупційним шляхом.

За словами авторів цього законопроекту, він дозволить повернути до державного бюджету арештовані кошти режиму екс-президента Віктора Януковича та спрямувати їх на забезпечення державного оборонного замовлення.

Фракція «Народний фронт» заявила, що не голосуватиме у Верховній Раді за жоден законопроект, доки не буде ухвалено закон про спецконфіскацію.