МЗС вітає ухвалення ПА ОБСЄ резолюцій, в яких засуджується факт російської агресії в Україні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

Зокрема, у МЗС вітають ухвалення двох важливих резолюцій, ініційованих членами Постійної делегації Верховної Ради України в ПА ОБСЄ - «Порушення прав людини та основоположних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь» і «Тридцята річниця Чорнобильської катастрофи», які ввійшли до Тбіліської Декларації, ухваленої за підсумками роботи асамблеї.

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У відомстві звернули увагу на те, що резолюція «Порушення прав людини та основоположних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь» вчергове підтвердила факт здійснення Росією збройної агресії проти України, рішуче засудила анексію Кримського півострова та порушення Росією як державою-окупантом основоположних прав людини в окупованому Криму, зокрема, заборону Меджлісу кримськотатарського народу, застосування політичних репресій проти кримських татар й етнічних українців, у т.ч. викрадення, вбивства, тортури, тюремні ув’язнення тощо. Резолюція також закликала Росію звільнити всіх незаконно ув’язнених громадян України.

Водночас резолюція «Тридцята річниця Чорнобильської катастрофи» підкреслює необхідність продовження на національному та міжнародному рівнях докладання зусиль з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, зменшення її впливу на здоров’я населення, послаблення її екологічних, соціальних та економічних наслідків та відновлення постраждалих від радіації територій.

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МЗС також вітає ухвалення резолюції Загального Комітету ПА ОБСЄ з політичних питань та безпеки, в якій чітко засуджується факт російської збройної агресії проти України, а також міститься заклик до розгортання міжнародної миротворчої операції під егідою ООН та ОБСЄ та продовження економічних та політичних санкцій проти РФ до повного виконання Мінських домовленостей і припинення незаконної окупації АР Крим та міста Севастополь.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що важливим результатом 25-ї сесії ПА ОБСЄ для України стало також обрання її представника - голови української парламентської делегації, народного депутата України Артура Герасимова заступником керівника Загального Комітету ПА ОБСЄ з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища.