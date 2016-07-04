НАТО на саміті у Варшаві надасть Україні політичну та практичну підтримку - Столтенберг

Про це він сказав сьогодні у Брюсселі на прес-конференції, присвяченій саміту НАТО, який відбудеться 8-9 липня у Варшаві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН щодо порядку денного засідання Комісії Україна-НАТО, яке пройде у другий день саміту на рівні глав держав та урядів.

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Столтенберг зазначив, що очікує від президента України Петра Порошенка останню інформацію про розвиток подій у державі. "НАТО та союзники підтвердять свою непохитну політичну підтримку Україні, її територіальної цілісності та суверенітету. Ми також підтвердимо нашу сильну підтримку повному виконанню Мінських домовленостей", - підкреслив він.

Генсек НАТО констатував багаточисельні порушення режиму припинення вогню на Донбасі. "Ми закличемо повністю поважати режим припинення вогню, надати спостерігачам можливість працювати на сході України, щоб вони могли моніторити та допомагати виконувати Мінські домовленості", - наголосив Столтенберг.

Крім політичної підтримки, Україна також отримає практичну допомогу, повідомив генсек Альянсу. "Ми також збільшимо нашу практичну допомогу Україні, і ми погодимо широкий пакет допомоги", - повідомив він.

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За словами Столтенберга, цей пакет допомоги буде включати "стратегічні поради та допомогу". "Ми вже надаємо практичну підтримку Україні через різні трастові фонди, охоплюючи такі сфери, як контроль, логістика, кібербезпека. Ми також додамо нові проекти для різної діяльності трастових фондів - проекти, які пов'язані з гібридною війною, вибуховими пристроями та стратегічною комунікацією. Ми надамо політичну підтримку і також збільшимо нашу практичну підтримку", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 8-9 липня у Варшаві відбудеться черговий саміт НАТО.

Також під час саміту заплановане засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав.