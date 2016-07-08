В суботу Порошенко та Дуда проведуть повноцінні переговори – посол

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише Європейська правда.

"Зустріч точно відбудеться, вона підтверджена. Президенти України та Польщі проведуть повноцінні переговори", - заявив він.

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За словами посла, зустріч призначено на суботу, 9 липня.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко у Варшаві проведе зустрічі з лідерами Туреччини, Фінляндії та Великобританії