На міжнародному сайті, який показує бійки в парламенті, Україна перебуває на першому місці - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час робочої зустрічі “Діалоги з питань парламентської етики” за участю голови місії Європарламенту з оцінки потреб ВРУ Пета Кокса.

За словами Парубія, “скандали для українського парламенту не є дивиною”. Водночас він наголосив, що конфлікти у сесійній залі мають різний характер. Спікер зауважив, що до Майдану багато протистоянь у парламенті були пов'язані із боротьбою за існування української держави, зокрема, коли ухвалювалися Харківські угоди, коли намагалися знищити українську мову. “Йшлося про фундаментальні речі, які виходили далеко за межі парламентаризму і стосувалися самого факту існування української держави”, - сказав він.

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На сьогоднішній день, на думку Парубія, “ситуація інша - сьогодні в українському парламенті понад 300 депутатів публічно говорять про свою європейську спрямованість».

«І мені видається, що це дає нам вагомі підстави говорити про зовсім іншу систему культури в українському парламенті”, - сказав він.

Парубій повідомив, що, зокрема, на поточному тижні парламентдав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Олександра Онищенка і цим продемонстрував, що має потенціал для дачі відповідей на подібні виклики.

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При цьому Парубій вважає, що в Україні “слабо розвинута політична культура”. За його словами, досить доречною було б розробка кодексу парламентської етики, де б йшлося не тільки про культуру поведінки, але і про конфлікт інтересів, про прихований лобізм і про прозорість депутатських пільг та виплат, декларування статків.

“Треба працювати над розробкою етичних стандартів як важливого інструменту підвищення громадянської довіри та підтримки”, - додав він.

«Не секрет, що сьогодні ВР має низький рівень довіри серед українських громадян, і маємо працювати над покращенням довіри до парламенту, над зміною політичної культури”, - вважає Парубій.

Говорячи про сайт, він, імовірно, мав на увазі parliamentfights.