МЗС обурений блокуванням Росією розширення мандату місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Про УНІАН повідомили у прес-службі зовнішньополітичного відомства.

Зокрема, в МЗС наголосили на важливості рішення Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження до 31 жовтня мандату місії спостерігачів ОБСЄ, яка діє на двох російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк». «Водночас Міністерство висловлює жаль і обурення з приводу чергового блокування російською стороною пропозиції розширити мандат цієї місії на всю неконтрольовану ділянку російсько-українського державного кордону і таким чином запобігти подальшій ескалації. Така позиція Російської Федерації кардинально суперечить її зобов’язанням згідно з Мінським протоколом від 5 вересня 2014 року», - йдеться у коментарі.

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В МЗС зауважують, що ефективний моніторинг з боку ОБСЄ вздовж всієї неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону є невід'ємною передумовою успішного мирного врегулювання. «Тому відвертий опір Росії реалізації цього важливого елемента безпеки є її цілеспрямованою протидією мирному процесу. Адже повномасштабна присутність міжнародних спостерігачів не дозволить РФ продовжувати таємне переправляння своїх військ і постачання озброєння на територію України», - пояснили в зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, постійна Рада ОБСЄ продовжила мандат діяльності спостережної місії ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах «Гуково» та «Донецьк» в Ростовській області, до 31 жовтня 2016 року. Ці пункти межують з окупованими пропускними пунктами «Червонопартизанськ» та «Ізварине» на українській частині кордону.

Станом на березень 2016 року до складу місії входив 21 спостерігач разом з головою місії. Очолює місію Флав'єн Шаллер. Вперше місія була розміщена у Ростовській області 29 липня 2014 року.