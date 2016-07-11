"Злодії в законі" представляють інтереси російських спецслужб в Україні – Деканоїдзе

Таке переконання висловила голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе в інтерв'ю виданню LB.ua, відповідаючи на питання про появу в Україні грузинських "злодіїв у законі".

"Злодії в законі" - це люди криміналу, які покликані дестабілізувати, в першу чергу, криміногенну ситуацію в Україні. Я абсолютно впевнена, що будь-які "злодії в законі" - грузинські, російські чи українські - представляють інтереси ФСБ в Україні", – заявила Деканоїдзе.

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Голова НПУ також додала, що "злодії в законі" можуть впливати на українських політиків.

"Є впливові "злодії в законі", які можуть включитися в політику і домовлятися з політиками. Таке було в Грузії за часів Шеварнадзе", – пояснила Деканоїдзе, додавши, що в Грузії було прийнято закон, який передбачає відповідальність за членство "у злодійському світі", а в Україні Верховна Рада подібний закон провалила.