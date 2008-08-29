Україна повідомила Росію про нові правила перетину кордону для ЧФ РФ

Сьогодні в Міністерстві закордонних справ України відбулась зустріч директора Першого територіального департаменту Леоніда ОСАВОЛЮКА з Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні Всеволодом ЛОСКУТОВИМ, який був поінформований про зміст постанови Кабінету міністрів України від 27 серпня про затвердження правил перетинання державного кордону України особовим складом, військовими кораблями і літальними апаратами Чорноморського флоту Росії.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі МЗС України.

Українська сторона висловила сподівання на адекватне сприйняття запроваджених правил та їх неухильне дотримання Чорноморським флотом.

Водночас, увагу В.ЛОСКУТОВА було привернуто до неприйнятної реакції, яка мала місце останнім часом з боку російських офіційних осіб, на рішення Президента та уряду України з проблематики Чорноморського флоту. Українська сторона закликала до стриманості і коректності в оцінках цілком обґрунтованих та правомірних дій України. Підкреслено, що рішення України стосовно ЧФ РФ схвалені у повній відповідності до вимог статті 15 двосторонньої Угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України від 28 травня 1997 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 27 серпня затвердив зміни до правил перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями та літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, які перебувають на території України.

Згідно з постановою, російська сторона повинна за 72 години звернутися до української сторони з повідомленням про намір особового складу та кораблів ЧФ РФ перетнути державний кордон України. При цьому необхідно буде заповнити відповідні формуляри, в яких має бути зазначено екіпаж корабля або літального апарату, вказаний порт призначення та строки повернення до України.

Постанову Кабміну прийнято на виконання Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 13 серпня про затвердження порядку перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями та літаками Чорноморського флоту Росії, які знаходяться на території України.