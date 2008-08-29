Укрспецекспорт лякає, що скоро на парадах буде тільки кіннота з луками

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО несе персональну відповідальність за нинішній незадовільний українського військово-промислового комплексу.

Про це заявив генеральний директор Державної компанії “Укрспецекспорт” Сергій БОНДАРЧУК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Персональну відповідальність за нинішній незадовільний стан українського ВПК несе прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО. Я хочу, щоб кожний із політиків розумів, що ті слова, які промовляються протягом передвиборчої кампанії, необхідно виконувати, будучи при владі. В ухваленій урядом державній програмі розвитку ВПК до 2013 року передбачено щорічне фінансування в розмірі 50 млн. гривень. Це є просто знущанням з боку уряду. Цього вистачить лише на те, щоб поміняти лампочки на підприємствах. За таких умов через певний час на наших парадах буде брати участь кіннота з луками”, – зазначив С.БОНДАРЧУК.

За його словами, Україна вже втрачає своє чинне місце в десятці провідних світових держав, які спроможні торгувати товарами військового призначення власного виробництва.

“На жаль, від уряду немає реальної підтримки. Немає чіткого розуміння, що ця галузь є вкрай важливою: якщо ми хочемо, щоб Україну сприймали у світі, як високотехнологічну державу, а не країну ресурсних можливостей. Для цього необхідно вкладати доволі значні кошти”, - підкреслив С.БОНДАРЧУК.

При цьому він повідомив, що вітчизняні Збройні сили повинні щорічно отримувати на модернізацію і закупівлю новітніх озброєнь і зразків техніки як мінімум 3-5 млрд. гривен.

“Якщо ситуація не покращиться, за 3-5 років ми втратимо іще наявні ресурси і можливості для розвитку і конкурентоспроможності”, - підсумував С.БОНДАРЧУК.