У НФ заявили про появу в Раді нової "об'єднаної опозиції" на чолі з регіоналами

Про це під час спілкування з журналістами повідомив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Рвуть на собі сорочку, переживають за людей, тарифи, а самі не голосують навіть за питання, наприклад, продовження роботи під час літніх канікул",- наголосив він.

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Максим Бурбак нагадав, що вчора парламент проголосував ряд важливих законопроектів, вкотре підтвердивши свою дієздатність.

"Прикро, що" Батьківщина" не голосує. Але бачимо, що стало явним, що сформувалася "об'єднана опозиція" - це "Батьківщина" і Опоблок", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня спікер Ради Андрій Парубій був вимушений закрити засідання парламенту після кількох нерезультативних голосувань - не вистачало голосів для повноцінної роботи.