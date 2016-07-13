Марушевська подала до суду два позови проти Насірова

Голова одеської митниці Юлія Марушевська подала позов проти свого керівника, очільника ДФС Романа Насірова. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Подаю до суду на Романа Насірова за те, що він з порушенням законодавства проводить конкурс на посади начальників митних постів в Одеській митниці. Голова ДФС створив у Києві конкурсну комісію з захисників корупційних схем, щоб ті визначили, хто буде працювати на митниці в Одесі. Це свавілля збоку глави ДФС. Він не має права оголошувати конкурс таким чином", - написала Марушевська.

Крім того, Марушевська подала проти Насірова ще один позов – через заборону проводити дисциплінарні провадження щодо начальників митних постів: "Після того як ми почали провадження щодо особливо резонансних персонажів на керівних посадах пан Насіров заборонив нам проводити дисциплінарні провадження щодо начальників митних постів. Це також порушення законодавства і, відповідно, ще один позов. Зауважу, що за останні місяці нам вдалося виявити не один факт зловживання серед керівників всередині служби".

"Тепер у нас хочуть забрати навіть теоретичну можливість оновлювати кадри: ми не можемо документувати факти порушень окремих керівників митниці, а ДФС, всупереч закону, буде присилати нам своїх "парашутистів" на митницю. Дві справи передала сьогодні до суду", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у травні Юлія Марушевська заявляла, що голова ДФС України Роман Насіров примусив голів регіональних митниць підписати петицію про її звільнення. Також вона кілька разів заявляла, що глава ДФС перешкоджає реформуванню митниці.