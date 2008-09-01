НУ-НС пропонує БЮТ зібратися перед засіданням ВР

Політрада Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” пропонує скликати Раду коаліції для визначення спільної позиції Коаліції демократичних сил у питанні оцінки подій, пов’язаних із російсько-грузинським конфліктом у серпні цього року.

Про це йдеться у листі, направленому голові фракції БЮТ Іванові КИРИЛЕНКУ, повідомляє прес-служба НУ-НС.

Засідання пропонується скликати 2 вересня перед початком розгляду на засіданні Верховної Ради України питання щодо російсько-грузинського конфлікту, повідомляє “Українська правда”.

Відповідно до рішення політради Блоку НУ-НС, пропонується підтримати проект постанови Верховної Ради щодо російсько-грузинського конфлікту №3076, внесений головою фракції НУ-НС В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ.