Лозинський має Ющенка за наївного і до Януковича не піде

Президента Світового конгресу українців (СКУ) Аскольда ЛОЗИНСЬКОГО влаштовує те, що прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не взяв участі у IV Всесвітньому форумі українців, який 18-20 серпня проходив у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на прес-конференції у Києві. За словами А.ЛОЗИНСЬКОГО, В.ЯНУКОВИЧ “розважливо це зробив, тому що передбачав, що можуть бути невідповідні виступи”.

Відповідаючи на запитання щодо можливості зустрічі представників української діаспори з В.ЯНУКОВИЧЕМ, А.ЛОЗИНСЬКИЙ сказав, що “ми окремої дороги до прем’єр-міністра України не шукали”.

Водночас генеральний секретар СКУ Віктор ПЕДЕНКО на прес-конференції зауважив, що не виключає можливості такої зустрічі під час святкування 15-ї річниці Незалежності України. За його словами, була зустріч представників української діаспори з віце-прем’єр-міністром України Дмитром ТАБАЧНИКОМ.

У відповідь А.ЛОЗИНСЬКИЙ заявив, що не був присутній на зустрічі з Д.ТАБАЧНИКОМ, і якщо прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ запросить на зустріч делегацію української діаспори, то “ця делегація піде без мене”.

Як заявив А.ЛОЗИНСЬКИЙ,на IV Всесвітньому форумі українців Президент України Віктор ЮЩЕНКО не переконав його учасників у правильності свого кроку щодо підписання Універсалу національної єдності. За його словами, В.ЮЩЕНКО - “надзвичайно позитивна українська людина, чесний, порядний, який, на жаль, є як політик наївним”.

На думку А.ЛОЗИНСЬКОГО, не можна було підписувати Універсал, “який не має жодного юридичного значення”, з такими “сумнівними” людьми як В.ЯНУКОВИЧ, Олександр МОРОЗ та Петро СИМОНЕНКО. “Єдина людина, яка має моральні зобов’язання під тим Універсалом. - це Президент України”, вважає А.ЛОЗИНСЬКИЙ.

Водночас, за словами В.ПЕДЕНКА, його В.ЮЩЕНКО переконав у необхідності підписання Універсалу, але потрібен навіть невеликий проміжок часу, щоб побачити результати і зробити остаточні висновки в даному питанні.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ 19 серпня мав зустрітися з представниками української діаспори.

Водночас 18-19 серпня, за повідомленням прес-служби уряду, В.ЯНУКОВИЧ проходив медичне обстеження у Москві у зв’язку із перенесеними спортивними травмами.

19 серпня за дорученням прем’єра з делегатами та гостями IV Всесвітнього форуму українців зустрівся віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК.