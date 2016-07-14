МЗС України прокоментувало доповідь ООН щодо злочинів на Донбасі

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини стосовно відповідальності за вбивства в Україні (січень 2014 р. – травень 2016 р.).

"МЗС України високо цінує ініціативу УВКПЛ та Місії ООН з прав людини в Україні з підготовки такої першої тематичної доповіді і готова тісно співпрацювати з метою реалізації висловлених рекомендацій. Сподіваємося на продовження започаткованої УВКПЛ практики тематичних доповідей. Вважаємо, що однією з наступних має стати огляд ситуації в сфері дотримання прав людини у незаконно окупованій АР Крим та м. Севастополь, де тривають системні порушення прав людини окупаційною владою РФ», - підкреслили в МЗС.

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Крім того, в МЗС зазначили, що дана доповідь вкотре вказує, що більшість людських жертв в Україні сталась внаслідок збройного протистояння, яке постійно підживлюється за рахунок припливу іноземних бойовиків і зброї з Російської Федерації, в тому числі з числа колишніх та діючих військовослужбовців.

"На жаль, більшість жертв серед цивільного населення було зафіксовано через артилерійські обстріли жилих районів з боку незаконних збройних формувань. Українським збройним силам заборонено вести вогонь по позиціях бойовиків, які розташовані в районах, де проживають мирні жителі. Наголошуємо на винятковій важливості здійснення грунтовного аналізу та вивчення масштабів жертв внаслідок незаконної окупації Автономної Республіки Крим та російської збройної агресії в Донбасі", - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.

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Також в МЗС вкотре закликали міжнародну спільноту посилювати тиск на РФ та підконтрольних їй бойовиків для припинення практик довільного позбавлення життя та будь-яких інших порушень прав людини.

Як повідомлялося, 14 липня була оприлюднена доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в якій йдеться, що атмосфера "повсюдної безкарності" у східній частині України призвела до того, що дуже мало людей були притягнуті до відповідальності за вбивства.

У документі допускається, що обстріли як з боку проросійських бойовиків, так і підконтрольних Києву військових підрозділів, ймовірно, є воєнними злочинами. За підрахунками авторів доповіді, на Донбасі через не вибіркові обстріли загинуло до 2 тис. цивільних осіб.

Значна кількість людей, згідно зі звітом, була страчена без належного судового розгляду або померла під час тримання під вартою. Переважна більшість таких вбивств були скоєні у 2014 та на початку 2015 року, йдеться у звіті ООН.

Водночас у доповіді визнають зусилля українського уряду щодо розслідування деяких справ.