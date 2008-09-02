Яценюк відкрив сесію Верховної Ради
10:06, 02 вересня 2008Політика
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В залі зареєструвалося 446 депутатів
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відкрив третю сесію парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалися 446 народних депутатів.
Сесію було відкрито виконанням гімну хором ім. Верьовки.
На відкритті сесії присутні члени уряду на чолі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.
Після виконання гімну народний депутат України із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ розгорнув прапор Грузії. Зараз прапор розстелений на його робочому столі.
Голова ВР розпочав виступ у парламенті.
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