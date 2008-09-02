Чи голосуватиме НУ-НС за заступників Яценюка?

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” ще не визначилася, чи братиме участь у голосуванні щодо обрання заступників голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«З цього питання ми поки що не визначилися, незважаючи на те, чи будемо голосувати в пакеті, чи без пакета», - сказав він.