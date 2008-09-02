Черновецький збирається заборонити у Києві маршрутки

Київська влада поступово витіснятиме з Києва приватних перевізників, оскільки вони не забезпечують пасажирам сервіс належного рівня.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

“Найближчим часом ми заборонимо приватним перевізникам з’являтися у місті і поступово будемо витісняти їх з Києва. Я особисто поважаю роботу тих, хто працює на приватних транспортних засобах, але вони не забезпечують киянам відповідного сервісу”, – цитує мера прес-служба.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, КМДА продовжує працювати над розвитком зручного комунального пасажирського транспорту в столиці. Зокрема, до кінця 2011 року планується збільшить кількість рухомого складу автобусів з 490 одиниць до 650 і тролейбусів з 435 до 520 одиниць. Окрім того, до 2012 року планується оновити трамвайний парк на 111 одиниць.

Мер столиці також зазначив, що місто постійно закуповує дорогий і якісний рухомий склад комунального громадського транспорту. “Кияни уже зараз можуть оцінити новий комунальний транспорт, який зараз курсує на дорогах міста. Це комфортабельні автобуси і тролейбуси”, – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Перший заступник голови КМДА Денис БАСС повідомив, що днями комунальне підприємство «Київпастранс» згідно з існуючими домовленостями отримало 8 нових автобусів великої місткості. До кінця тижня до підприємства надійдуть ще 8.

«Найближчими днями ми підпишемо договір на придбання 80-ти 15-метрових автобусів”, - також зазначив він.

Д.БАСС зауважив, що влада Києва також висуватиме жорсткіші вимоги до приватних перевізників. “Ми розробили нові умови конкурсу на визначення перевізників на міських маршрутах, який витіснить маршрутки з центру міста. Тут курсуватимуть лише автобуси великої місткості. Загалом маршрутки, відповідно до нових умов, мають бути не старішими 5-річного віку, обладнаними кондиціонерами, мати місця для щонайменше 21 пасажира тощо. Також ми плануємо інтегрувати увесь громадський транспорт у єдину систему диспетчерського управління транспортом”, – сказав він.