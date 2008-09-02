Янукович має пропозиції до ООН

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна має запропонувати міжнародній спільноті опрацювати нові підходи ООН до вирішення проблем регіональних конфліктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, стрижнем цих підходів має стати механізм унеможливлення застосування подвійних стандартів при вирішенні питання про право нації на самовизначення.

Лідер фракції Партії регіонів висловив сподівання, що український парламент нейтралізує негативні наслідки, зроблені владою стосовно подій на Кавказі.

«Я свідомий того, що у гру вступлять внутрішньопартійні інтереси та особисті амбіції політиків. Однак я переконаний, що відчуття болю про те, що відбувається, усвідомлення відповідальності за збереження миру візьме гору над політичним розбратом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.