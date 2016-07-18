Результати довиборів до Ради: ЦВК опрацювала понад 30% протоколів (інфографіка)

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК.

В окрузі №23 Волинської області лідирує Ірина Констанкевич - вона набрала 50.62% голосів після опрацювання 47.69% протоколів.

В окрузі №27 Дніпропетровського області лідирує волонтер, радник глави Міноборони, самовисуванець Тетяна Ричкова. У неї після опрацювання 82.55% протоколів 44.49% голосів.

В Івано-Франківській області в окрузі №85 опрацьовано 36.74% протоколів. Там "УКРОПівець" Віктор Шевченко набирає 20.68% голосів.

В окрузі №114 Луганської області лідирує Сергій Шахов від "Нашого Краю": у нього 45.41% голосів після опрацювання 5.26%.

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У Полтавській області в окрузі № 151 опрацювали 21.75% протоколів. Поки що тут у лідерах самовисуванець Микола Бондар, у нього 23.09% голосів виборців.

В окрузі №183 Херсонської області опрацьовано 29.90% протоколів. Тут лідирує кандидат від "Батьківщини" Юрій Одарченко, який набрав 27.42% голосів.

У Чернігівській області в окрузі №206 опрацьовано 31.60% протоколів. Тут самовисуванець Максим Микитась набирає 36.53% голосів виборців.

Нагадаємо, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).