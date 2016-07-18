ВР під час четвертої сесії звільнила 270 суддів - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Андрій Парубій сьогодні на прес-конференції, говорячи про судову реформу.

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"За останні місяці ВР взялася за демонтаж цього заповідника хабарництва. За четверту сесію всього було звільнено 270 суддів. В тому числі двох суддів Конституційного суду. А також 193 судді з АРК за порушення присяги. І надано згоду на затримання і арешт двох суддів", - підкреслив спікер.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови АП Дмитро Шимків раніше заявив, що судова реформа - це тривалий процес. За його словами, у Польщі вона відбувалася 15 років, у Словаччині - більше 6 років.