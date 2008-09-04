ВО "Свобода" - за розпуск нинішнього парламенту

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” виступає за розпуск нинішнього складу Верховної Ради.

Про це йдеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН.

Згідно із заявою, події 2 вересня у Верховній Раді продемонстрували, що так званої демократичної коаліції не існує і насправді ніколи не існувало, а Блок Юлії Тимошенко та група «Народна самооборона» знайшли спільну мову з відвертими антиукраїнськими силами – Партією регіонів і комуністами.

ВО Свобода” вважає, що “нахабно знехтувано волевиявлення українців, які у 2007 році голосували за «коаліцію демократичних сил» НУ-НС і БЮТ, за обіцянки протистояти бандитам, сформувати владу і працювати на благо України”.

У заяві йдеться, що “політичні сили, які під час російської агресії щодо Грузії або стали на бік Росії, як Партія регіонів та комуністи, або відмовчались, як Блок Юлії Тимошенко, сьогодні ухвалюють закони, якими роблять Україну безпомічною перед загрозою агресії Кремля. Спільне голосування БЮТу, ПР та комуністів за спрощену процедуру імпічменту Президента, позбавлення Президента повноважень у сфері зовнішньої політики і оборони, підпорядкування СБУ Кабміну, перетворення посади Президента на суто номінальну є ударом по національній безпеці і обороні нашої держави. Ослаблення влади відбувається у той час, коли офіційний Кремль розпочав політику повторної окупації держав, які 17 років тому здобули незалежність від Москви”.

Як нагадує Всеукраїнське об`єднання «Свобода», воно постійно наголошувало, що без проведення люстрації, без очищення влади від компартійно-комсомольської номенклатури, агентури КҐБ і кучмістів, Україна завжди буде балансувати на грані втрати державності.

“Враховуючи спотворення волевиявлення українських виборців, вимагаємо негайного розпуску Верховної Ради України і оголошення позачергових виборів до українського парламенту”, – йдеться у заяві.