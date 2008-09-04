У ПР нагадали, що НУ-НС ще має час аби передумати

Керівник Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, народний депутат фракції ПР Сергій КІВАЛОВ зазначає, що припинення діяльності коаліції тягне за собою подачу заяв про відставку прем`єр-міністра України й голови парламенту.

Про це йдеться в коментарі С.КІВАЛОВА, текст якого передано УНІАН.

«Не слід забувати, що відповідно до коаліційної угоди припинення діяльності коаліції тягне за собою подачу заяв про відставку прем`єр-міністра України й голови Верховної Ради України», - зазначив С.КІВАЛОВ.

За його словами, зараз все залежить від позиції й чергових кроків тих фракцій, які формують нинішню коаліцію. При цьому, вважає С.КІВАЛОВ, варіантів розвитку ситуації може бути багато. «Але виникає закономірне риторичне питання: чи варто нам своїми руками штовхати Україну в безглузду водоверть чергових позачергових виборів?»,- зазначив депутат.

Він нагадав, що відповідно до ст. 66 Тимчасового Регламенту ВР і Угоди про створення Коаліції демократичних сил, депутатська фракція має право у будь-який час вийти зі складу коаліції, попередивши про це керівників інших коаліційних фракцій письмовою заявою не менше ніж за 10 днів. Проте протягом 10 днів депутатська фракція може змінити своє рішення й відкликати свою заяву.

За словами С.КІВАЛОВА, норма ст. 66 діючого Регламенту Верховної Ради вказує три підстави для припинення існування коаліції депутатських фракцій. Одна з них – зменшення чисельного складу коаліції до кількості, меншої, ніж 226 народних депутатів.

«А частина 6 статті 83 Конституції говорить чітко і ясно: коаліція депутатських фракцій тільки тоді коаліція, поки в неї входить більшість від конституційного складу парламенту – тобто не менше ніж 226 народних депутатів. Очевидно, що при виході однієї з фракцій ця цифра буде набагато меншою», - сказав С.КІВАЛОВ.

Він також зазначив, що вихід двох депутатів зі складу коаліції 6 червня цього року декому здавався спірною підставою для визнання розпаду коаліції. Крапку в цьому питанні буде поставлено Конституційним Судом після розгляду подання депутатів.

За словами С.КІВАЛОВА, зараз йдеться про вихід однієї з фракцій у повному складі. Він також нагадав, що як тільки це буде офіційно оголошено головою Верховної Ради України на пленарному засіданні й після цього протягом 4 днів опубліковано в газеті "Голос України", починається відлік 30 днів, передбачених ч.7 ст.83 Основного Закону України. Протягом цього терміну має бути сформована вже нова коаліція депутатських фракцій.

Як повідомляв УНІАН, фракція «Наша Україна – Народна самооборона» вчора ухвалила рішення про вихід із коаліції. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні фракції. «За» проголосували 29 народних депутатів, проти - 9, утрималися – 6.