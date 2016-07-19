Міноборони: продовжуючи АТО, ми реалізуємо стратегію НАТО зі стримування Росії, хочемо цього чи ні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Долгов сказав на міжнародній конференції на тему: "Саміт НАТО у Варшаві - результати для України".

Заступник міністра оборони вважає, що стратегія стримування Росії є головним геополітичним чинником, який домінуватиме й визначатиме дії не тільки країн-членів НАТО, а й інших гравців у сфері безпеки на більш тривалий період.

"Україна є одним з потужних чинників стримування, в тому числі і в контексті здійснення політики НАТО на наступні періоди", - заявив Долгов.

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"На жаль, стримування для нас - це війна, яка продовжується. Ось, продовжуючи антитерористичну операцію, ми тим самим реалізуємо, хочемо ми цього чи ні, стратегію НАТО, оскільки, все що ми там робимо, є стримуванням Росії", - сказав Долгов.

За його словами, це треба усвідомити, і, відштовхуючись від цього, потрібно будувати усі наступні плани щодо того, куди Україна рухається, і які кроки для цього вживати.

Долгов підкреслив, що партнерство НАТО з Україною в контексті концепції стримування набуває особливого значення.

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"Тому що цей партнер (Україна - УНІАН) для НАТО, знову ж таки, цього немає в офіційних документах... знаходиться на передовій. І, не будучи членом організації, ми, тим не менше, робимо велику безпекову роботу, захищаючи власні національні інтереси, але також захищаючи цей спільний безпековий простір від розповсюдження агресії і поширення таких дій, які руйнують все, усі основоположні засади, які були створені впродовж періоду після "холодної війни", - заявив Долгов.