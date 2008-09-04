У БЮТ сказали регіоналам: ні, категорично ні

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО категорично заявляє, що депутати з фракції Блоку Юлії Тимошенко не голосуватимуть за відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КИРИЛЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає фракція законодавчу ініціативу Партії регіонів щодо усунення В.ОГРИЗКА з посади, І.КИРИЛЕНКО сказав: «Ні, категорично ні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді України був зареєстрований проект постанови про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Ініціатором проекту постанови виступив Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів).