У БЮТ сказали регіоналам: ні, категорично ні
14:00, 04 вересня 2008Політика
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Позицію озвучив Кириленко
Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО категорично заявляє, що депутати з фракції Блоку Юлії Тимошенко не голосуватимуть за відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КИРИЛЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам.
Відповідаючи на запитання, чи підтримає фракція законодавчу ініціативу Партії регіонів щодо усунення В.ОГРИЗКА з посади, І.КИРИЛЕНКО сказав: «Ні, категорично ні».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді України був зареєстрований проект постанови про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Ініціатором проекту постанови виступив Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів).
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