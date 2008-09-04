УНІАН відкрив новий Інтернет-проект

Інформаційне агентство УНІАН відкрило новий інформаційний продукт – Інтернет-сторінку “УНІАН – Новини ЄС”.

Цей продукт є логічним продовженням розпочатої агентством з 1 січня 2007 року роботи з висвітлення європейських новин, що стало можливим завдяки створенню корпункту у Брюсселі.

“Ми намагаємося, з одного боку, дати можливість громадянам України якомога більше дізнатися про те, чим живе сьогодні Європейський Союз, до якого прагне долучитися і наша країна, а з іншого боку - крокувати в ногу з часом, подаючи інформацію в тій формі, в якій вона краще сприймається, а саме – через спеціальний сайт”, - заявив з цього приводу генеральний директор УНІАН Олег НАЛИВАЙКО.

Він зазначив, що на сьогодні УНІАН став безперечним лідером серед українських ЗМІ з постачання інформації на європейську тематику.

У свою чергу, головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО висловив переконання у необхідності нового проекту не лише для професіоналів, але й для всіх українців.

“ Розраховуємо на те, що наші “європейські” новини допоможуть громадянам України краще відчути пульс життя країн Європи, а, відтак, швидше інтегруватись до сучасного світу. Ця інтеграція неможлива без розуміння того, що таке європейські стандарти, цінності, а разом з тим, і проблеми сучасної Європи. Наша оперативна та об’єктивна інформація, переконані, сприятиме цьому”, - сказав О.ХАРЧЕНКО.

Сайт “УНІАН – Новини ЄС” публікуватиме у відкритому доступі новини, що стосуються відносин між Україною та Євросоюзом, а також новини з життя ЄС на різноманітну тематику: внутрішня та зовнішня політика, сільське господарство, металургія, енергетика, транспорт, телекомунікації, макроекономічна статистика тощо. Новини публікуватимуться із затримкою щонайменше на 30 хвилин порівняно з основною стрічкою новин, яка розповсюджується за передплатою. Ексклюзивні новини поки також публікуватимуться у скороченому вигляді, але їхня повна версія буде доступна за передплатою.

Крім того, на сайті розміщуватимуться анонси основних подій ЄС, фотоновини і статті стосовно відносин України з ЄС і НАТО, а також новини Ради Європи, яка опікується захистом прав людини у 47 країнах-членах, у тому числі в Україні.

Розпочинаючи роботу над сайтом “УНІАН – Новини ЄС” агентство, водночас, припиняє випуск тижневиків “Новини ЄС” та “Анонс ЄС”. Редактором сайту “УНІАН – Новини ЄС” призначено кореспондента агентства у Брюсселі Сергія ВОРОПАЄВА. Мова сайту - українська.

Адреса сайту “УНІАН – Новини ЄС” – http://eunews.unian.net Потрапити на сторінку сайту можна буде і з основного сайту УНІАН http://unian.net, вибравши у меню рубрику “Спецпроекти: Новини ЄС”.

*** УНІАН – одне з провідних інформаційних агентств України, яке працює на інформаційному ринку з 1993 року. Входить до холдингу “Главред-медіа”. 1 січня 2007 року УНІАН відкрив перший закордонний корпункт у Брюсселі.